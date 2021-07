Calciomercato Juventus, svolta Cristiano Ronaldo: incontro decisivo

Novità importante per il calciomercato della Juventus. I bianconeri infatti devono risolvere la spinosa questione Cristiano Ronaldo: cosa succede.

Uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus è decidere il futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti il neo direttore sportivo Cherubini dovrà incontrare l’agente del calciatore, Jorge Mendes, decidendo così se optare per il rinnovo o provare a cedere CR7. Nonostante le 36 primavere sulle spalle, Ronaldo è seguito ancora dai top team europei. Uno su tutti è il Paris Saint-Germain, pronto a comporre un tridente da sogno con Mbappè e Neymar.

Jorge Mendes inoltre è già in Italia. Infatti il super agente sta seguendo Josè Mourinho, che nella giornata di ieri ha tenuto la conferenza stampa di presentazione alla Roma. Quindi a breve potrebbe arrivare la svolta per il futuro del campione. Stando alle voci di corridoio, però, Cristiano dovrebbe prolungare il suo contratto firmando fino al 2023. Andiamo quindi a vedere le ultime novità sul calciomercato dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, torna di moda Lucas Paquetà: contatti con il Lione

La Juventus non sta pensando solamente al calciomercato in uscita, ma anche a quello in entrata. Infatti è tornato di moda il nome di Lucas Paquetà, trequartista brasiliano visto in Italia con la maglia del Milan. Dopo appena una stagione e mezzo in rossonero, però, il Milan ha deciso di cederlo a titolo definitivo al Lione. Proprio in terra transalpina è esploso tutto il talento del trequartista brasiliano che adesso interessa alla Juve.

Il prezzo fissato dal presidente Aulas, però, è molto alto. Infatti i francesi vogliono 35 milioni per la cessione del calciatore. Così la Juventus per abbassare le pretese vorrebbe aggiungere nella trattiva i cartellini di Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Infatti proprio il terzino è molto apprezzato in Francia ed ha disputato l’ultima stagione proprio in prestito al Lione. Il cartellino dei due calciatori vale circa 13 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe presentare un’offerta da 20 milioni di euro più De Sciglio e Rugani. Vedremo se nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo.