Awed, incidente per il vincitore dell’Isola dei Famosi: la ricostruzione – VIDEO

Awed, incidente per il vincitore dell’Isola dei Famosi: la ricostruzione dell’imprevisto. Il ragazzo sta bene e ha rassicurato tutti i suoi fan

Simone Paciello, in arte Awed, è balzato all’onore delle cronache televisive grazie alla vittoria nell’Isola dei Famosi. In realtà per tutti gli esperti del web, il ragazzo di Napoli è già conosciuto da tempo, come uno youtuber di grande successo, con milioni di visualizzazioni collezionate nell’ultimo periodo. Alla soglia dei 25 anni è stato uno dei personaggi più apprezzati dell’ultima edizione del reality di Ilary Blasi, al di là del successo finale. Il pubblico si è affezionato al suo modo di fare, particolarmente estroverso e l’ha sempre sostenuto. Ora dopo le luci della ribalta è arrivato il momento di passare un po’ di tempo con la famiglia. In questa calda estate, Awed ha riabbracciato i cari che non vedeva da molto tempo.

Awed, incidente per il vincitore dell’Isola dei Famosi: “Stavo svenendo dal dolore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Paciello (@awed__) Mettere le valigie nel bagagliaio dell’auto può non essere così semplice. Awed ha rischiato di rimetterci un dito e ha provato davvero molto dolore. Nonostante tutto però, lo youtuber ha intrapreso lo stesso il viaggio, portandosi dietro “le ammaccature”.

Purtroppo come testimoniato attraverso una storia su Instagram, il ragazzo ha avuto una brutta disavventura. Un incidente che come raccontato: “Mi stava facendo svenire dal dolore”.

Proprio prima di partire con degli amici per le Terme del Bormio, si è fatto male ad un dito. “Mi sono chiuso il dito nel bagagliaio!”, ha specificato, mostrando la medicazione della falange.

Tra una risata e l’altra, nel video successivo viene mostrato in compagnia degli amici, con le immancabili prese in giro per quanto accaduto. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene e ora è solo tempo di pensare alle vacanze.