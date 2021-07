Le anticipazioni di Tempesta d’amore rivelano al pubblico numerosi colpi di scena.

Tempesta d’amore continua ad appassionare milioni di italiani. La trama è sempre avvincente ed è difficile che qualcuno voglia perdersi qualche episodio di questa soap opera ambientata in Germania, in quanto gli spoiler svelano che Robert sarà pronto a trovare un altro cuoco per il Furstenhof per rimpiazzare Andrè, del quale ormai si sono perse le tracce.

Werner non sarà d’accordo con il figlio e confesserà di sperare ancora che presto il fratello torni al Furstenhof. Ma non è tutto, perchè Andrè sembrerà non essere pronto a recuperare la memoria proprio in ragione dei traumi subiti e delle cose che ha fatto.

Anticipazioni Tempesta d’amore, il piano è disperato: rifiuto inaspettato

Robert e Werner mettono in atto un piano disperato e faranno di tutto per trattenere Andrè al Furstenhof. Il fratello e il nipote del cuoco in particolare metteranno in campo tutte le loro risorse per convincere l’uomo a riprendere la sua vecchia vita, architettando anche un vero e proprio piano.

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, alla fine Andrè accetterà di fermarsi ancora un po’ in Germania anche se il suo desiderio sarà quello di tornare in Olanda, dove ha iniziato una nuova vita lontano dalle sofferenze del passato.