Anticipazioni Beautiful, addio ad una coppia storica: la delusione dei fan

Brutte notizie in arrivo per gli amanti della soap opera statunitense, stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, una coppia storica si lascerà

Eric mette fine al suo matrimonio con Quinn non appena scopre dei tradimenti con Carter. Questa la bomba lanciata dalle anticipazioni di Beautiful che vedrà Brooke svelare il segreto per vendicarsi della Feuller, davanti a tutti. Nonostante Quinn cerchi le parole per giustificarsi e provi a negare quanto accaduto, Carter conferma immediatamente quanto accaduto e svela la realtà dei fatti.

Eric non si dice pronto a perdonare Quinn ed in poco tempo quest’ultima si troverà senza una casa e senza un lavoro perché cacciata anche dall’azienda.

Anticipazioni Beautiful, la battaglia di bionde ha inizio

Quella delle anticipazioni di Beautiful si preannuncia una “battaglia tra bionde”. Non solo Quinn tenterà di riconquistare il suo amore, ma ci sarà una donna che vorrà a tutti i costi consolare uno sconfortato e solo Forrester. Tutti gli indizi, secondo gli amanti della soap opera statunitense, fanno pensare a Donna che si avvicinerà ad Eric.

Effettivamente, Donna confesserà a Katie di non aver mai dimenticato il Forrester, pertanto potrebbe sfruttare l’occasione ed avvicinarlo. Donna non è l’unico nome che appare tra le fila di coloro che possono avvicinarsi a Eric, ma anche quello di Shauna. Un colpo di scena, ma non così imprevedibile: la Fulton potrebbe passare da migliore amica a nemica di Quinn.