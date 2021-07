Amazon cambia tutto: eliminati i prodotti di una nota azienda tech

Amazon ha preso la sua decisione. Sono stati ufficialmente rimossi dal catalogo i prodotti di una nota azienda tech

Al giorno d’oggi, praticamente chiunque ha utilizzato Amazon almeno una volta per acquistare un prodotto. Che sia tech o dedicato alla casa, di abbigliamento o per il tempo libero, sul catalogo è possibile trovare letteralmente di tutto e a prezzi sempre più accessibili. Ci sono poi grandi eventi come il Prime Day, durante i quali gli sconti si aggiornano minuto dopo minuto.

Uno dei fattori fondamentali che spinge un potenziale cliente all’acquisto sono le recensioni. Più stelle hanno, maggiore è la possibilità che un determinato prodotto venga acquistato. Negli ultimi tempi, alcune aziende hanno comprato opinioni falsi proprio per questo motivo, venendo poi beccate da Amazon ed espulse dalla piattaforma. Dopo Aukey, Mpow e RavPower, è il turno di un altro colosso tech.

Amazon, anche Choetech espulso dalla piattaforma

Dopo Aukey, Mpow e RavPower, anche per Choetech è arrivato il momento di salutare Amazon. La piattaforma sta applicando rigidi controlli per individuare recensioni false e comprate, che ovviamente vanno contro le politiche imposte al momento dell’iscrizione. Non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma pare che la decisione sia irreversibile. Cercando in questo momento un qualsiasi prodotto legato all’azienda, non si trova più nulla.

Proprio come gli altri brand già citati, anche Choetech era conosciuto principalmente per la vendita di caricabatterie e cavi USB-C. Non è detto che sia finita qui, anzi. Amazon sta continuando a monitorare le recensioni sotto ogni prodotto, e potrebbero esserci altri colpi di scena già nelle prossime settimane.