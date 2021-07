WhatsApp, tantissimi utenti in pericolo: arriva una nuova minaccia

Cresce il pericolo per tantissimi utenti su WhatsApp. Infatti è in arrivo una nuova minaccia sull’applicazione di messaggistica: come difendersi.

Ancora oggi WhatsApp continua a dominare la classifica delle applicazioni di messaggistica, con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. L’app di Menlo Park, infatti, si sta migliorando mese dopo mese con l’aggiunta di nuovissime funzioni. I pericoli però sono sempre dietro all’angolo. Dall’inizio della pandemia sono proliferate le fake news sull’applicazione di messaggistica. Ma adesso i cyber-criminali hanno sperimentato una nuova truffa per tutti gli utenti.

Infatti adesso gli hacker prendono di mira la foto di profilo. Con questa nuova truffa i malviventi identificano la vittima e rubano la sua immagine del profilo creando un nuovo account fake, con l’intento di impersonare proprio il malcapitato. Una volta rubata l’immagine gli hacker cercheranno anche di rubare i contatti in rubrica, riuscendo quindi a chiedere dei soldi per il riscatto dell’immagine proprio ai contatti salvati. Per questo invitiamo tutti a diffidare ed a verificare sempre la provenienza dei messaggi che vi arrivano sull’applicazione.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento: una funzione dedicata ai video

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno rinnovando l’applicazione giorno dopo giorno, introducendo nuove funzioni a cadenza settimanale. Negli ultimi mesi abbiamo visto come sono stati rivoluzionati i ‘messaggi audio’. Adesso da Menlo Park arriva la grande novità anche per i video. Come riporta il portale specializzato WABetaInfo a breve si potrà scegliere la qualità di invio dei video registrati, una features che si può rivelare molto utile.

Avremo a disposizione 3 qualità di upload:

AUTOMATICA – Qui sarà l’applicazione a decidere la qualità del video inviato e tutto dipenderà dalla qualità di connessione.

Qui sarà l’applicazione a decidere la qualità del video inviato e tutto dipenderà dalla qualità di connessione. BEST QUALITY – L’utente potrà inviare i video alla massima qualità disponibile.

L’utente potrà inviare i video alla massima qualità disponibile. DATA SAVER – Con questa opzione WhatsApp predilige una qualità adeguata per il salvataggio in massa, rendendo quindi il video più leggero possibile.

Al momento l’applicazione non ha ancora annunciato quando uscirà quest ultimo aggiornamento. L’unica cosa certa è che nell’ultimo periodo, l’applicazione sta cercando di aumentare il numero di aggiornamenti proprio per non essere recuperata dalla concorrenza. Infatti molte delle nuove funzioni sono riprese dalla principale competitor dell’app di Menlo Park, Telegram.