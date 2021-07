Stefania Orlando, un nuovo arrivo: “È il miracolo del Grande Fratello”

La solidissima coppia formata da Stefania Orlando e dal musicista Simone Gianlorenzi ha fatto un clamoroso annuncio: presto allargheranno la famiglia grazie all’arrivo di un figlio: ecco come.

Stefania Orlando ha ben sei tatuaggi, che simboleggiano i momenti più significativi della sua vita. L’ultimo, in ordine cronologico, è un araba fenice sulla spalla sinistra. Dopo un matrimonio chiuso in malo modo con Andrea Roncato, infatti, è riuscita a trovare di nuovo la felicità con il musicista Simone Gianlorenzi.

I due fanno coppia fissa da oltre tredici anni, ed il primo luglio 2019 hanno deciso di sposarsi. Hanno sempre considerato il loro cane Margot parte integrante della famiglia, ma adesso Stefania Orlando ha annunciato ufficialmente che lei ed il marito Simone Gianlorenzi hanno deciso di allargare la famiglia e di accogliere un figlio.

Stefania Orlando, c’è un figlio in arrivo?

Stefania Orlando, soprannominata The Queen durante l’ultima edizione del GF Vip a cui ha partecipato, ha rivelato che presto la coppia si prenderà cura di un figlio. Questo non significa, però, che l’attrice e conduttrice sia incinta: c’è però l’intenzione seria di prendere in affido un adolescente, per prendersi cura di lui.

Dunque non ricorreranno all’adozione, ma accoglieranno in casa a tempo indefinito un ragazzo già adolescente. Stefania spiega: “Entrambi abbiamo davvero sentito il bisogno di prenderci cura e di donare il nostro amore a qualcuno che ne ha bisogno. Ecco, questo per me è il vero miracolo del Grande Fratello“.