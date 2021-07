Michelle Hunziker ha condiviso con i suoi ammiratori diversi momenti del suo viaggio in Sardegna, dove si è incontrata anche con Nicola Savino e Ilary Blasi. Come mai alcuni fra i personaggi più popolari della Tv si sono incontrati?

Michelle Hunziker non riposa neanche in estate: di mattina presto, infatti, si è fatta vedere mentre si preparava ad uno shooting fotografico con Gianluca Saragò. Subito dopo, però, è inaspettatamente comparsa sulla stessa barca con Nicola Savino, Ilary Blasi e Francesco Totti. La domanda sorge spontanea: era un incontro lavorativo?

LEGGI ANCHE >>> Michelle Hunziker, lutto improvviso per la conduttrice: “Ho il cuore spezzato”

NON PERDERTI >>> Michelle Hunziker scatenata, arriva la notizia che fa impazzire i fan

Michelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di poter lavorare insieme ad Ilary Blasi, ma a prima vista il loro sembrerebbe essere un incontro di piacere. L’assenza di Tomaso Trussardi fa pensare che il soggiorno della conduttrice di Striscia La Notizia sia fugace, e soprattutto contestuale allo shooting fotografico.

Totti commenta i tuffi di Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Nicola Savino: “Non è capace di fà ‘ste cose”

Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno organizzato una gara di tuffi, chiedendo a Nicola Savino di dargli i voti. Francesco Totti li guarda divertito e commenta, guardando la moglie: “Non è capace di fare queste cose”. Mentre Savino dà un dieci ad entrambe per l’esibizione, Il Pupone si ferma ad un misero 4, fra le risate di tutti i presenti.

LEGGI ANCHE >>> Michelle Hunziker si commuove davanti a tutti: c’entra la figlia Aurora – VIDEO

Il clima fra i presenti è molto allegro, e lo si capisce anche dal fatto che Michelle Hunziker si faccia rubare il telefono da Ilary Blasi, per realizzare una Storia su Instagram con il suo account: “Le voglio rubare tutti i followers”. Michelle ripartirà subito dopo questo impegno in Sardegna: prossimamente la vedremo su con “All together now”.\