Federica Sciarelli, chiusura con il botto: i fan apprezzano

Federica Sciarelli, chiusura con il botto: ultima puntata della stagione per ‘Chi l’ha visto?’ su Rai 3, i fan ancora una volta apprezzano

Un’altra lunga stagione su Rai3 per ‘Chi l’ha visto?‘ che è arrivato alla sua ultima puntata. Ieri sera, 7 luglio, il programma di approfondimento condotto da Federica Sciarelli ha messo insieme 1.510.000 spettatori pari ad uno share del 7.4% ed è stata la trasmissione più vista, Europei di calcio a parte.

Federica Sciarelli è tonata a parlare del caso di Denise Pipitone, con i nuovi sviluppi e gli interrogatori in Procura a Marsala. Ma un focus speciale è stato dedicato anche alla scomparsa di Saman Abbas, la ragazza pakistana sparita dalle campagna emiliana due mesi. Una troupe del programma è andata in Pakistan per cercare i genitori di Saman scappati dall’Italia e in studio è stato ospite il suo fidanzato.

Ma per chi ama il programma, in realtà la stagione non è ancora finita. Mercoledì prossimo, 14 luglio, prevista una puntata speciale di ‘Chi l’ha visto?’ sulla scomparsa di Federica Farinella. La studentessa e modella era scomparsa quasi 20 anni fa e nell’ottobre scorso sono stati trovati i suoi resti nella campagna astigiana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Clerici, nuovo colpo di scena: la decisione della Rai

Federica Sciarelli, chiusura con il botto ma il programma più visto della serata è stato un altro

Nella serata di ieri ancora una volta gli Europei di calcio hanno fatto piazza pulita. Su Rai1 la semifinale Inghilterra-Danimarca, per scegliere l’avversaria dell’Italia nella finale dell’11 luglio prossimo, è stata vista da 9.881.000 spettatori pari al 46.6%. Il pre e post gara invece hanno fatto 6.315.000 per il 33.9%.

Bene su Canale 5 la serie tv ‘Grand Hotel – Intrighi e Passioni‘ che ha totalizzato 1.306.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai 2 ‘La doppia vita di mio marito ha caturato 919.000 spettatori pari al 4.2% di share e su Italia 1 ‘Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2’ ha fatto registrare 376.000 spettatori (per l’1.9%). Infine su Rete 4 ‘Zona Bianca’ ha avuto un ascolto medio di 416.000 spettatori con il 2.3% di share.