Federica Panicucci dice basta: il motivo della decisione sorprendente è legato alla punga stagione a Mattino 5. I fan aspettavano notizie

Contrariamente ad altre colleghe che hanno lasciato Mediaset, come Alessia Marcuzzi, o sono state ridimensionate come Barbara D’Urso, è un’estate serena per Federica Panicucci. La presentazione dei palinsesti per la prossima stagione ha confermato infatti che ‘Mattino 5‘ tornerà e ancora una volta a condurlo ci saranno sia lei che Francesco Vecchi.

Ecco perché negli ultimi giorni aveva stupito non poco la sua assenza dai social, lei che invece è sempre attivissima. i fan sono andati in fibrillazione fino a quando finalmente non è arrivata la risposta. Semplicemente, l’amarissima conduttrice tv toscana aveva bisogno di riprendersi i suoi spazi e vivere qualche giorno tranquilla.

Lo ha spiegato lei stessa: “Mancavo dai social da un po’, avevo bisogno di una pausa per ricaricare le batterie!”. Ma ha trovato subito il modo per farsi perdonare postando un’immagine per farsi perdonare: splendida in bikini sulle spiagge di Forte dei Marmi dive sta passando la prima parte delle due vacanze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabrizio Corona è una furia, il motivo del suo sfogo – FOTO

Federica Panicucci dice basta: sta preparando in grande segreto le sue nozze?

E intanto si moltiplicano le voci di un prossimo matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini. La conduttrice di ‘Mattino 5’ e l’imprenditore sarebbero pronti al sì, un progetto che la coppia coltiva da molto tempo ed era stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.

Secondo il settimanale ‘Nuovo Tv’ avrebbero scelto proprio indica Forte dei Marmi per celebrare il lieto evento e suggellare una storia che dura da tempo. Bacini è riuscito a far dimenticare a Federica l’amarezza per l’addio al dj Mario Fargetta, padre dei suoi due figli Sofia e Mattia. Loro non hanno confermato nè smentito, quindi aspettiamo i confetti.