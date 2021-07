Fabrizio Corona è una furia, il motivo del suo sfogo – FOTO

Ennesimo sfogo di Fabrizio Corona sui social network. Il re dei paparazzi è una furia su uno degli argomenti più delicati al momento: le sue parole.

Fabrizio Corona si rende protagonista di un ennesimo sfogo sui propri social network. Infatti l’ex paparazzo si è espresso sul Ddl Zan, la legge contro omofobia e transfobia approvata alla camera lo scorso 4 novembre. Il disegno di legge proposto dal deputato del Pd Alessandro Zan sarà discusso al Senato il prossimo 13 luglio. Sono tantissimi gli influencer ed i politici che si stanno battendo per la sua approvazione. Corona ha così deciso di schierarsi contro queste due categorie.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Sharon Stone, scoperta la relazione con un rapper di 25 anni – FOTO

Il modello ha così postato una stories in cui annuncia: “Avete rotto con questo cavolo di DDL Zan. Voi politici lo promuovete per popolarità e per raccogliere voti. Voi influencer per avere like e visualizzazioni e per finire sulle copertine dei quotidiani italiani. Che paese di mer**. La nazionale italiana è l’opposto del valore delle nostre istituzioni e di chi ci governa. Fancu**o al DDL Zan. La stessa retorica fatta solo di parole di tutti quelli che ragionano come voi“.

Fabrizio Corona contro il Ddl Zan: “Imparate ad argomentare con i numeri”

Lo sfogo del paparazzo non si è concluso qui, infatti, Fabrizio ha poi continuato il suo sfogo affermando: “Se volete fare le persone serie, ditemi quanti gay andrebbero a denunciare una persona che li chiama fr**i. Dimmi il numero di gay non assunti perché gay in Italia. Insomma, imparate ad argomentare con i numeri, invece che con la morale acchiappalike“. Uno sfogo diretto per Corona, che nei giorni scorsi ha fatto parlare di sè per una querelle con Selvaggia Lucarelli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, sboccia l’amore lontano dai riflettori: coppia a sorpresa!

Infatti la giornalista italiana è pronta a portare in tribunale Corona. L’accusa di Selvaggia è arrivata dopo alcune dichiarazioni del paparazzo. Infatti parlando della Lucarelli, Fabrizio aveva puntato il dito contro la giornalista affermando: “Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do“. Su Instagram il fotografo ha poi concluso dichiarando: “E’ ossessionata da me“. Adesso, però, Corona dovrà rispondere alle accuse di Selvaggia Lucarelli che lo ha denunciato per diffamazione.