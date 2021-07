Decarbonizzazione dei settori “Hard to Abate” e benefici sul PIL: lo studio

Questa mattina, Interconnector Energy Italia e alcune Associazioni confindustriali hanno presentato uno studio sulla decarbonizzazione dei settori Hard to Abate

Un processo lungo e dispendioso, che porterà ad enormi benefici sia ambientali che economici in Italia. Questa mattina, Interconnector Energy Italia e le Associazioni confindustriali Federbeton, Federacciai, Assocarta, Confindustria Ceramica, Federchimica, Assofond e Assovetro hanno presentato uno studio intitolato “Strategia per la Decarbonizzazione dei settori cosiddetti Hard to Abate“.

Tra possibili soluzioni di decarbonizzazione, stima degli investimenti necessari e possibili impatti per l’economia italiana, è stata tracciata una roadmap che porterà al completamento del processo entro il 2050 per settori come acciaio, chimica, ceramica, carta, vetro, cemento e fonderie. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile per alcuni dei comparti chiave dell’economia italiana, così da favorire il raggiungimento dei traguardi ambientali definiti dall’UE.

Decarbonizzazione, benefici ambientali e impatto sul PIL italiano

Efficienza energetica, economia circolare, combustibili low carbon, cattura della CO2, green fuels e elettrificazione: sono questi i punti cardine sui quali costruire un processo di decarbonizzazione. Se il piano presentato dovesse andare come da programma, si potrebbe arrivare ad una riduzione delle emissioni dirette pari al 40% entro il 2030.

Nel 2050 si parla addirittura di una riduzione pari al 70-80%, sfruttando esclusivamente le tre leve più innovative: la cattura della CO2, l’elettrificazione e green fuels. Secondo la roadmap tracciata, si partirebbe in questo decennio con le leve “tradizionali” e con un focus sulla ricerca per quelle innovative.

Fino al 2030, si riuscirebbe ad avere un impatto positivo sul PIL italiano di circa 10 miliardi di euro, insieme ad un sostegno diretto a circa 150mila posti di lavoro. Sempre in merito alla questione economica, lo studio ipotizza un piano di fondi strutturato e dedicato esclusivamente ai settori cosiddetti “Hard to Abate”. A tutto questo va poi affiancato un meccanismo di sostegno del modello, collaudato da strumenti di accesso ad energia verde competitiva.