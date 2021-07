Chiara Ferragni condurrà un super programma? Scoppia la bomba

Un’indiscrezione pazzesca quella di Chiara Ferragni alla conduzione di un programma: sarebbe la prima volta per l’influencer

Sul web è conosciuta da tutti e lo attestano i 24milioni di followers, ma in TV non è mai apparsa, se non con il documentario sulla sua vita su Prime Video: è il momento della conduzione per Chiara Ferragni? Di certo, quello che sta vivendo è un periodo molto florido, viste le tante collaborazioni e novità che l’attendono e conquistare anche il piccolo schermo sarebbe un’ulteriore vittoria.

Stando alle indiscrezioni riportate sul settimanale Oggi, infatti, la Rai starebbe pensando di affiancarla alla conduzione del prossimo EuroVision Song Contest con Alessandro Cattelan che ormai ha abbandonato X Factor.

Non solo Chiara Ferragni: le novità Rai

Alberto Dandolo, su settimanale Oggi, ha rivelato che l’approdo di Alessandro Cattelan alla Rai sta facendo tremare la sedia a Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo sentirebbe particolarmente la competizione col conduttore piemontese. Com’è noto, infatti, dopo l’addio ad X Factor e la cancellazione del programma E poi c’è Cattelan, il conduttore di Tortona è passato alla Rai e gli è stata già affidata la prima conduzione di un programma su Rai Uno.

Nel frattempo, Stefano De Martino continuerà a tenersi stretti i suoi due programmi su Rai Due: Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, molto amati dal pubblico.