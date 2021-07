Calciomercato Juventus, torna di moda un ex Milan: scambio super!

La Juventus lavora per il primo colpo in entrata durante questa finestra di calciomercato. Già sondato in passato, adesso si pensa ad un super scambio.

É ancora in fase di stallo il calciomercato della Juventus, con i bianconeri che puntano a rinforzare il centrocampo. Questa è stata la prima richiesta di mister Massimiliano Allegri, che sta osservando con attenzione Euro 2020 e la Copa America. Stando ai colleghi di calciomercato.it, il primo colpo stagionale potrebbe essere proprio un sudamericano. Infatti è tornato di moda il nome di Lucas Paquetà.

Già la passata stagione i bianconeri avevano fatto un sondaggio per il trequartista verdeoro. Alla fine però il Milan decise di cedere a titolo definitivo il brasiliano all’Olympique Lione. Ma Andrea Agnelli ha in mente un piano per riportare il calciatore in Italia. Infatti potrebbe esserci una super offerta per i francesi, con la Juve pronta a mettere sul piatto anche due calciatori. Andiamo quindi ad approfondire la trattativa tra i bianconeri ed il Lione.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo per il centrocampo è Lucas Paquetà: la trattativa

Arrivare a Lucas Paquetà, però, non è di certo facile. Infatti il presidente Jean-Michel Aulas è noto per sparare cifre alte durante le trattative. Ma la Juventus ha in mente un modo per raggiungere l’accordo per il cartellino. Ad oggi il valore del calciatore brasiliano si aggira tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Una richiesta che però appare troppo alta per i bianconeri, che adesso sono pronti ad inserire nella trattativa il cartellino di due calciatori.

Andrea Agnelli quindi potrebbe inserire il cartellino di Mattia De Sciglio che ha trascorso la passata stagione in prestito proprio al Lione. Ma non solo, infatti, finisce nella trattativa anche Daniele Rugani che alla Juve non ha mai convinto ed adesso è stato scaricato dai bianconeri. Il valore totale dei due calciatori è di 12,5 milioni di euro e potrebbe far scendere il valore di Lucas Paquetà. Vedremo se nei prossimi giorni le due parti riusciranno a trovare la soluzione per lo scambio.