Antonella Clerici, nuovo colpo di scena: la decisione della Rai

Novità in arrivo per Antonella Clerici già a partire da quest’estate: la Rai ha deciso per il suo amato programma

The Voice Senior torna in TV a partire da sabato 10 luglio con le repliche della passata edizione in attesa di vedere le nuove. Antonella Clerici, dunque, ha conquistato il sabato di Rai Uno – anziché il venerdì come di consueto – ed i telespettatori avranno l’occasione di assistere al nuovo format andato in onda quest’inverno.

Cinque appuntamenti per cinque sabato consecutivi fino al 7 agosto quando il palinsesto Rai lascerà spazio ad un altro programma ancora in fase di decisione perché si entrerà nel clou delle vacanze estive e, probabilmente, ci saranno ancora repliche o film in prima serata del sabato.

Antonella Clerici e The Voice Senior: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione

La seconda edizione di The Voice Senior è già stata confermata da parte degli autori Rai che hanno notato il grande successo ottenuto con il talent show dedicato alle persone più adulte. Con ogni probabilità, anche per il prossimo autunno, il programma condotto da Antonella Clerici andrà in onda ogni venerdì – con qualche eccezione come accaduto quest’anno – resta da capire chi saranno i coach di questa nuova edizione. La scorsa edizione di The Voice Senior, vinta da Erminio Sinni, è stata arricchita grazie alla presenza di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino, Al Bano e Romina Carrisi.

Quello del nuovo format di Antonella Clerici non è l’unico ad aver convinto, anche Carlo Conti è stato confermato per una seconda edizione con il nuovo programma Top 10.