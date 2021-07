Anna Tatangelo, indiscrezione super: spunta un corteggiatore eccellente

Un’indiscrezione super su Anna Tatangelo ed un nuovo corteggiatore in lizza per l’artista di Sora: si tratta di un uomo dalla ricca famiglia

Dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è rinata sia da un punto di vista professionale che personale. Il fatto che sia una mamma single ha provocato tantissimi rumors sul suo conto e sul suo partner, ma la Tatangelo ha affermato più volte di essere momentaneamente felice da sola, col figlio.

Ciononostante, sembrerebbe essere certo il flirt di cui si è parlato tanto in questi mesi, che è diventato qualcosa in più: lei e Livio Cori sembrerebbero essere molto vicini e gli indizi social non mentono. Una coppia tutta del Sud che a molti sembra piacere, ma che altri non condividono e sulle sue tracce si mettono nuovi uomini.

Anna Tatangelo, un nuovo flirt? Di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Un fascino irresistibile quello di Anna Tatangelo che, stando alle indiscrezioni lanciate da Oggi, ha catturato l’attenzione di un rampollo di una nota famiglia di Milano. Questa è la voce che gira nei salotti della Milano bene e sembrerebbe che il sogno di quest’uomo non sia soltanto fantasia, ma abbia cominciato un vero e proprio insistente corteggiamento.

Tuttavia, l’artista di Sora sembra quantomai vicina al cantante partenopeo Livio Cori, i due si scambiano cuoricini azzurri tra le storie ed i post di Instagram. Bellissima amicizia o c’è del tenero?