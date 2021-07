Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parteciperà a Ballando con le stelle? L’annuncio sui social.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai 1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare. Tra questi c’è da annoverare una vecchia conoscenza di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice a Ballando con le stelle? L’annuncio

Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta da Marco Fantini ha confessato di voler partecipare al programma condotto da Milly Carlucci. “Mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Milly Carlucci è una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello…”.

Beatrice, a sua volta sorella dell’ex tronista Ludovica Valli, ai microfoni del settimanale Nuovo ha espresso il desiderio di voler scendere in pista a Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che adora. La regina di Ballando accoglierà la sua richiesta?