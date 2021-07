Striscia La Notizia, scelte le due nuove veline: Ezio Greggio ha deciso

Dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, Ezio Greggio avrebbe spinto per due nuove veline a Striscia La Notizia

Le prossime veline di Striscia La Notizia saranno Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. A lanciare l’indiscrezione sulla scelta delle due ballerine che sostituiranno Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva è Nuovo, ma la conferma arriva da DiPiù. Stando a quanto riportato, infatti, mancherebbe soltanto la firma della mora e la bionda per la 34° edizione del TG satirico.

Giulia Pelagatti sarebbe stata notata da Antonio Ricci quando, nel 2018, la ballerina prese parte a The Greatest Striscia Show, lo spin-off realizzato per i 30 anni di programma. Quanto a Talisa Ravagnani, invece, è stato Ezio Greggio a proporre la sua candidatura come bionda da affiancare alla mora già scelta: sembrerebbe che il conduttore è legato al padre della ballerina, lo scenografo Gianni Ravagnani, con cui ha lavorato nel 1999.

Striscia La Notizia, chi sono Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani

Nei scorsi giorni, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani hanno postato uno scatto sulle loro Instagram stories che le ritraeva nella stessa location: Belin che fugassa, un noto bar pasticceria di Camogli. È probabile che le due si siano incontrate prima di approdare al programma per conoscersi meglio.

In realtà, le due ballerine hanno in comune più di quanto pensano: entrambe sono state allieve della scuola di Amici di Maria De Filippi, come lo è stata anche l’ex velina Shaila Gatta.