Sharon Stone, scoperta la relazione con un rapper di 25 anni – FOTO

L’icona americana di bellezza, Sharon Stone, avrebbe intrecciato da diversi mesi una relazione amorosa con un rapper venticinquenne. I due sono usciti per la prima volta allo scoperto durante una festa in casa del muscista Chris Brown.

Sharon Stone ha compiuto 63 anni a marzo. Sono passati quasi trent’anni dal film che l’ha resa celebre, Basic Instinct, ma rimane ancora un’icona di indiscutibile bellezza. Negli ultimi appuntamenti in cui si è mostrata in pubblico, come il Tribeca Festival a giugno, ha dato l’impressione che il tempo per lei si sia davvero fermato da almeno vent’anni.

Secondo numerose indiscrezioni, per l’attrice americana ci sarebbero numerosi motivi per continuare a mantenersi giovane. Fra questi, il suo neo-fidanzato, più giovane di lei di quasi quarant’anni. I due sono stati visti per la prima volta insieme ad una festa nella villa del musicista Chris Brown, ma in realtà si starebbero frequentando da circa sei mesi.

Ecco alcune foto del party in cui Sharon Stone si è mostrata per la prima volta insieme al suo presunto fidanzato, il rapper americano RMR:

Sharon Stone, gli indizi che RMR è il suo fidanzato

Sharon Stone ed il fidanzato e rapper RMR sono stati avvistati più volte insieme in location glamour di Los Angeles, come i ristoranti Delilah e The Highlight Room. Il tabloid inglese Daily Mail ha provato a contattare il portavoce dell’attrice, che ha tagliato corto dicendo che non ci sarebbero commenti da fare riguardo questa notizia.

Il magazine PageSix conferma la notizia, e le interazioni fra i due sui social media dimostrano quantomeno la buona intesa fra i due. Lei ha anche condiviso fra le storie su Instagram un’immagine con una didascalia eloquente: “Innamorati di una persona con cui tu possa fare cose strane insieme“. È forse un commento sull’uscita pubblica con RMR?

Ecco una delle canzoni più popolari del rapper venticinquenne RMR, “Dealer”:

Qui invece, uno dei tanti messaggi condivisi su Instagram da RMR, con Sharon Stone che comenta entusiasta: