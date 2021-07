Royal Family, nuovo colpo di scena tra Harry e William: cosa sta succedendo

Royal Family, nuovo colpo di scena Harry e William: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Buckingham Palace.

Il rapporto tra i due fratelli reali è al centro del gossip di Buckingham Palace ormai da mesi. Questo perchè il loro allontanamento non è andato giù a tutti i fan dei Windsor. Una rottura inattesa e venuta fuori nell’ultimo periodo. Una scelta dicotomica nello stile di vita. Da una parte William ultra conservatore e attaccato alle tradizioni familiari. Dall’altra Harry, estroverso e aperto a nuove esperienze, gravato dal peso del ruolo istituzionale e più propenso a “migrare” verso altri lidi. La scelta di seguire Meghan in California sembra averlo rigenerato e ora, pian piano, sta riflettendo sugli errori commessi a Palazzo. Secondo quanto riportato da diversi commentatori reali, infatti, il duca del Sussex sta cercando di ricucire i rapporti con il fratello maggiore e la sua famiglia. I due viaggi compiuti in questi mesi, per il funerale del duca di Edimburgo e per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, sembrano aver riacceso qualcosa. Harry vuole “ricostruire ponti” con il suo passato, fanno sapere autori addentro alle vicende inglesi.

Royal Family, Harry e William di nuovo vicini: il Duca del Sussex vuole “ricucire il rapporto”

Il podcast di Royally Us di Us Weekly ha intervistato la professoressa di marketing e ricerca sui consumatori di Royal Holloway, Pauline Maclaran. In un passaggio ha spiegato agli ascoltatori che: “Harry avrebbe confidato ad alcuni amici di sentire la mancanza di casa. Vuole ricucire un po’ i rapporti, sente di dover fare qualcosa“. Insomma un’apertura bella e buona che potrebbe giustificare il clima sereno immortalato dalle telecamere di fronte a Kensington Palace lo scorso 1 luglio. I figli di Carlo e Diana sorridevano amabilmente durante la presentazione della statua e sembravano avere un feeling “vecchia maniera“. In molti a Londra sperano che possa trattarsi solo del primo passo verso una vera e propria riconciliazione. Tra l’altro i due dovrebbero rivedersi a settembre, per una nuova cerimonia in onore della madre, stavolta con meno restrizioni legate al Covid. Non resta che attendere.