È partito poco fa il corteo funebre che trasporta il feretro di Raffaella Carrà. Grande commozione tra i fan e gli addetti ai lavori

Dalla sua casa in un quartiere di Roma Nord, è partito pochi minuti fa il carro funebre grigio metallizzato che trasporta il feretro di Raffaella Carrà, tristemente scomparsa pochi giorni fa. Un lungo corteo composto tra folle di fan, operatori TV, giornalisti e fotografi sta accompagnando l’automobile.

Tra le tappe previste ci sono i luoghi simboli della Rai, che più volte la hanno vista protagonista. Dall’Auditorium del Foto Italico alla sede Rai di via Teulada 66, passando per il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini 14, fino ad arrivare in Campidoglio. Tantissimi gli applausi ininterrotti e la commozione della gente presente, che ha voluto dare un ultimo saluto all’artista e conduttrice.

Raffaella Carrà, parla Milly Carlucci: “Personaggio a tutto tondo”

Sono momenti di grande commozione quelli che stanno avvenendo in queste ore a Roma, dove è partito il corteo funebre dedicato a Raffaella Carrà. Ne ha parlato Milly Carlucci, sua collega e grande amica. “C’è stata grande versatilità nell’adattarsi a un mondo che cambia dalle grandi mise di Colabucci Canzonissima a Pronto Raffaella. Era un personaggio a tutto tondo, ho il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina a Ballando con le Stelle” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Da parte delle persone c’è gratitudine per una persona che abbiamo sentito di famiglia. È partita da soubrette ed è arrivata ad essere un direttore artistico. In questo momento ci guarda e sorride“.

Sarà un addio lungo tre giorni quello dedicato alla Carrà. La funzione funebre si terrà venerdì 9 alle ore 12, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.