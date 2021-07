Finalmente la verità su Pierpaolo Pretelli, ex gieffino e Velino, snobbato da Elisabetta Gregoraci. Il pubblico stenta a crederci.

Nonostante siano passati dei mesi ormai dalla fine del GF Vip, il mancato “fidanzamento” tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci continua ad essere un tasto dolente per i fan di entrambi. Però, oltre a ciò, a far male è anche l’assenza da Battiti Live dell’ex Velino. Elisabetta Gregoraci è tornata al timone come conduttrice dello show musicale in onda su Radio Norba e Italia1 che si svolge tra Puglia e Basilicata e Pierpaolo, che ha pubblicato il suo singolo L’Estate più Calda, è tra i pochi esclusi di Battiti Live. Ripicca d’amore? Scopriamo la verità.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, la verità sul rifiuto: pubblico allibito

L’esclusione di Pierpaolo Pretelli ha fatto sollevare un polverone e una serie di domande in merito alle ragioni della sua assenza e la colpa sarebbe stata attribuita ad Elisabetta Gregoraci. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli ha rotto il silenzio.

“Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”.