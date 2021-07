Nintendo Switch OLED è realtà: data di uscita, costo e caratteristiche

È stata finalmente annunciata la nuova Nintendo Switch OLED. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova console

Se n’è parlato tanto nei mesi scorsi di una possibile nuova console da parte di Nintendo. Tra rumors, indiscrezioni e smentite del caso, non si è fatto altro che parlare di quella che potrebbe essere una periferica di gioco innovativa e di tutte le novità che i fan avrebbero voluto vedere nel prossimo futuro.

Dopo tante discussioni, a sorpresa è arrivata la svolta: presto arriverà Nintendo Switch OLED. La stessa azienda ha deciso di pubblicare un trailer a sorpresa, con una particolare colorazione “bianco sporco”. Ma non solo, ci sono già anche data di lancio e prezzo iniziale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova periferica di gioco di punto del gigante di Kyoto.

Nintendo Switch OLED, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il prossimo 8 ottobre 2021 uscirà ufficialmente sul mercato la nuovissima Nintendo Switch OLED. La casa giapponese ha pubblicato in anteprima il trailer di presentazione della console, tra l’entusiasmo dei milioni di fan sparsi per il mondo. Questa variante aggiuntiva andrà ad affiancarsi a quella base e al modello portatile Lite. Il prezzo di lancio sarà di 349,99 dollari, mentre ancora non è chiaro quanto costerà in Italia. Per ciò che riguarda le opzioni cromatiche, si può scegliere tra i joy-con bianchi e o con lo schema neon red e neon blu.

A livello di caratteristiche, ci sarà un pannello OLED da 7 pollici con cornici più sottili. Il kickstand posteriore avrà un supporto più stabile e una flessibilità come mai prima d’ora. La memoria interna passa a 64 GB – contro i 32 GB della versione originale – e il dock integrerà una porta LAN.