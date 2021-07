Netflix, splendide notizie per gli utenti: da oggi è possibile farlo! La novità è stata appena introdotta dalla piattaforma streaming

E’ in arrivo una novità molto importante per tutti gli utenti di Netflix. La piattaforma streaming ha introdotto infatti un upgrade tecnico davvero di ottima fattura che consentirà una fruizione più fluida. Sull’applicazione adesso si potranno guardare i programmi anche prima che sia finito il download. Questo è fondamentale per tutti coloro che magari per un problema di connessione wi-fi o per limiti raggiunti al proprio traffico di dati non possono arrivare al 100% dello scaricamento. Sappiamo tutti di quanto sia utile avere magari una puntata a portata di mano sul proprio device mentre si viaggia o durante lunghe attese negli aeroporti o nelle stazioni. Grazie alla novità introdotta si potrà iniziare a guardare la nostra serie completando l’operazione solo dopo aver recuperato la connessione.

Netflix, splendide notizie per gli utenti: da oggi arriva anche il download parziale

Niente più imprevisti quindi mentre tentiamo di vedere l’ultima stagione di Breaking Bad o dei Peaky Blinders. Tutto questo consentirà a tutti di poter ottimizzare la connessione e di non perdere comunque nemmeno un minuto.

Il download parziale è ora disponibile sui dispositivi Android, smartphone o tablet, mentre per chi dispone di un sistema operativo iOS l’attesa durerà ancora per qualche mese. Tutto questo rientra nella logica di sviluppo di Netflix che punta ad ottimizzare la fruizione, indipendentemente dalla lingua, dal dispositivo, dalla connessione e dal luogo di visione. Un accesso sempre più semplice e immediato per rivoluzionare l’esperienza di visione.