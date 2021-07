Meteo, temperature in deciso aumento: nuova ondata di caldo

Durante questo mercoledì il meteo farà registrare un nuovo aumento di temperature. L’Italia rischia con una nuova ondata di caldo: cosa succede.

Una nuova ondata di caldo africano sta per invadere il meteo italiano, con le temperature pronte ad aumentare sensibilmente. A preoccupare non è solamente il caldo, ma anche l’assenza di precipitazioni serie che mancano sulla penisola da troppo tempo. Infatti il problema della siccità sta attanagliando diverse regioni italiane da diverse settimane. Specialmente al Sud il problema risulta più evidente ed andrà a creare delle limitazioni idriche.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Euro 2020, Italia-Spagna 5-3: highlights, tabellino e voti della sfida

Quindi nelle prossime ore le previsioni sono nefaste. Infatti l’alta pressione è pronta ad essere alimentata dal cuore dell’Africa. Le temperature saliranno progressivamente ed arriveranno a toccare picchi a dir poco notevoli per essere agli inizi di luglio. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì sulla penisola italiana.

Meteo, le temperature continuano a salire: nuova fiammata africana

Durante questo mercoledì avremo una nuova ondata di calore sulla penisola, con l’anticiclone africano che porterà con sè anche alcune polveri provenienti dal deserto. Le previsioni meteo evidenzieranno temperature al di sopra della media su tutto il paese. Inoltre il caldo risulterà torrido nelle zone di mare, con una situazione afosa lungo i litorali. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata segnata dal sole su quasi tutto il settore. Al mattino, però, qualche precipitazione potrebbe bagnare la Val d’Aosta e parte del Piemonte con le piogge che arriveranno da Alpi e Prealpi. Nonostante ciò le temperature risulteranno in aumento, con massime che oscilleranno dai 32 ai 37 gradi.

POTREBBE INTERRESSARTI >>> Italia-Spagna a Wembley, pericolo di diffusione della Variante Delta tra i tifosi? L’opinione di Galli a iNews24

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Qualche nube e qualche addensamento si verificherà solamente sull’Appennino durante le ore pomeridiane. Nonostante il cielo coperto, però, non ci sarà alcuna precipitazione. Le temperature anche qui saranno in rialzo, con massime che andranno dai 33 ai 37 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo sereno su tutte le regioni e caldo in intensificazione a causa dell’anticiclone subtropicale. Di conseguenza le temperature risulteranno in sensibile aumento su tutto il settore, con valori massimi che oscilleranno dai 33 ai 38 gradi.