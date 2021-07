Giulia De Lellis ‘cambia vita e lavoro’: l’annuncio lascia tutti a bocca aperta!

Dopo il successo da conduttrice, Giulia De Lellis è pronta ad intraprendere una nuova carriera. L’influencer annuncia la notizia ai suoi followers.

Da poco Giulia De Lellis ha concluso la sua esperienza da conduttrice con il reality ‘Love Island‘. Eppure la sempre discussa influencer è pronta a gettarsi in un nuovo mondo, quello della musica. Il tutto è partito però da Uomini e Donne, dove la donna ha appassionato tutti grazie alla sua storia d’amore con Andrea Damante. Dopo il dating show la De Lellis si è affermata sui social, diventando una delle donne italiane più seguite nella penisola.

Infatti proprio dalla turbolenta relazione con Damante è nato anche un libro intitolato: ‘Le corna stanno bene su tutto‘, una vera e propria frecciatina verso Andrea. Adesso Giulia è pronta per una nuova avventura e ad annunciarlo ci ha pensato lei stessa. Sul proprio profilo Instagram, l’influencer ha pubblicato uno spezzone della sua intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘. Andiamo quindi a vedere le sue parole ed i suoi progetti per il futuro.

Giulia De Lellis pronta a sbarcare nel mondo della musica: “Voglio fare la cantante”

Dopo ‘Love Island‘, quindi, Giulia De Lellis non vuole più fermarsi. L’influencer è pronta a continuare la sua esplosiva carriera, cercando di affermarsi anche nel panorama musicale italiano. Infatti, senza troppi giri di parole, la De Lellis ha annunciato di voler fare la cantante durante l’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘. In vista del mese di agosto, noto per i tormentoni estivi, Giulia potrebbe debuttare cercando il successo in questo mondo.

Dopo il mondo della televisione, i social ed il libro, la De Lellis è pronta a spopolare nel mondo della musica. Prima di Love Island, come anticipato, fece discutere il suo libro con cui ha scalato le classifiche italiane. Parlando della musica, Giulia ha ricordato come questa sia una passione di famiglia. L’influencer ha poi ricordato di avere a casa degli impianti da karaoke ‘pazzeschi’ e che però tutti la prendono in giro. Nonostante ciò Giulia tira dritto per la sua strada ed è pronta a sfornare una hit estiva.