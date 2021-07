Nuove indiscrezioni riguardanti la nuova stagione del GF Vip 6 vengono a galla.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Ma non sarà l’unica.

GF Vip 6, cambiamento epocale: sarà lei la protagonista del programma?

Il GF Vip cambia pelle. Via Antonella Elia e Pupo per far spazio a un duo tutto femminile: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima è famosa esclusivamente per essere “la moglie di Paolo Bonolis” ma dalla prossima edizione del GF Vip inizierà ad essere conosciuta come nuova opinionista dello show condotto da Alfonso Signorini.

A questa notizia però se n’è aggiunta un’altra nelle ultime ore. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale BlogTvItaliana.it che ha parlato di un progetto segreto di Sonia Bruganelli che coinvolgerebbe i reality show di punta di Canale 5. “Stando a quanto risulta a noi del BlogTVItaliana.it, infatti, sembra che in gran segreto la SDL.tv di Sonia Bruganelli sia alla ricerca di nuovi volti, tutti rigorosamente di sesso femminile, per un nuovo talk show previsto “per la prossima stagione televisiva”(così viene specificato alle candidate).

Requisito fondamentale per partecipare a questo progetto? Quello di essere informate sul mondo del gossip e dei reality show di punta di Canale5 quali L’Isola dei Famosi e Grande Fratello. Fanno punteggio la spigliatezza e l’interesse a voler commentare a viso aperto le vicissitudini dei concorrenti famosi”.