Can Yaman, triste risveglio per l’attore turco: che batosta

Duro risveglio per Can Yaman che nella serata di ieri su Canale Cinque con Mr Wrong ha raggiunto risultati bassissimi in termini di share: i dettagli

Grande batosta per Can Yaman su Canale Cinque. L’attore turco con Mr Wrong – Lezione d’Amore ha raggiunto risultati bassissimi nella serata di ieri, martedì 6 giugno. La soap opera turca è riuscita a raccogliere solo 854.000 spettatori davanti al video pari al 3.4% di share.

Vittoria schiacciante invece quella di Rai Uno con la semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna che ha visto trionfare gli azzurri. Il match avvenuto allo stadio di Wembley a Londra con la presenza di circa 60mila spettatori, ha raggiunto su Rai Uno uno share del 67.5% nel primo tempo con 17.414 telespettatori sintonizzati.

Il secondo tempo è stato visto da 17.807.000 telespettatori pari ad uno share del 67.3%. I supplementari hanno raccolto 17.239.000 spettatori e il 68.8% di share. Infine i rigori hanno catturato l’attenzione di 17.353.000 spettatori e il 72.6% di share. Il post partita è stato seguito da 12.817.000 spettatori pari al 57.9% di share.

Canale Cinque con Can Yamana in Mr Wrong è stato battuto da Rai Uno con la semifinale di Euro 2020: vediamo tutti i risultati registrati ieri

Duro risveglio questa mattina per Mediaset che ha visto crollare gli ascolti su Canale Cinque con Can Yaman in Mr Wrong. La soap opera turca difatti è riuscita a raggiungere solo il 3.4% di share.

Ma veniamo adesso ai risultati registrati dalle altre reti televisive. Su Rai2 Immenhof – L’avventura di un’estate ha catturato l’attenzione di 571.000 spettatori pari al 2.2% di share. Rai3 con Ricomincio da noi ha interessato 466.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7 Lady Diana, la sua storia ha raggiunto 337.000 spettatori con l’1.4% di share.

Su Italia1 Hunger Games – Il canto della rivolta: Parte 2 ha intrattenuto 203.000 spettatori pari allo 0.8% di share. Su Rete4 Sette eroiche carogne ha totalizzato 192.000 spettatori con lo 0.7% di share. Sul Nove Don’t Say a Word è stato seguito da 131.000 spettatori pari allo 0.5% di share. Su Tv8 Madame ha intrattenuto 111.000 telespettatori con lo 0.4% di share.