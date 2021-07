Calciomercato Juventus, doppio scambio in arrivo: affare da 176 milioni!

Clamorosa indiscrezione di calciomercato, con la Juventus pronta ad un doppio affare da ben 176 milioni: andiamo a vedere le trattative in corso.

Il calciomercato è oramai iniziato da una settimana e mentre l’Italia si appresta a disputare la finale di Euro 2020, la Juventus è pronta a concludere grandi colpi per tornare subito alla vittoria. Infatti la dirigenza bianconera sta studiando due grandi scambi. Infatti come riportano i colleghi di calciomercatoweb.it, Agnelli sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza del Barcellona.

Proprio con i blaugrana si studiano due scambi, pronti ad accontentare entrambe le parti. Il primo scambio è quello tra Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic, con quest ultimo valutato 28 milioni. Infatti mentre il centrocampista uruguayo è un vecchio pallino di Koeman, Pjanic è graditissimo da Massimiliano Allegri che ha chiesto il ritorno alla dirigenza. Ma con la dirigenza spagnola non si studia solamente al grande colpo a centrocampo. Infatti un altro scambio potrebbe esserci per il reparto offensivo, scopriamo i due giocatori coinvolti nella trattativa.

Calciomercato Juventus, Dybala-Griezmann: super scambio con il Barcellona

La Juventus non studia solo il colpo a centrocampo. Infatti i bianconeri sono pronti ad intavolare con il Barcellona anche un grande scambio in attacco. Infatti secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, i bianconeri avrebbero proposto lo scambio tra Paulo Dybala e Antoine Griezmann. La dirigenza juventina, ad oggi, non ha trovato ancora l’accordo per il rinnovo de ‘La Joya’. Per questo motivo si cercherà di non perdere il calciatore a zero.

Dall’altra parte, invece, Antoine Griezmann sembrerebbe pronto a cambiare aria ed ha aperto ad un’esperienza in Serie A. Per la dirigenza blaugrana il costo del cartellino del francese è di 50 milioni di euro, stesso prezzo vale per il cartellino di Dybala. Così se le due società dovessero trovare l’accordo per gli scambi Bentancur-Pjanic e Dybala-Griezmann, si andrebbe a chiudere una maxi trattativa dal valore di 176 milioni di euro.