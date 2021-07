Anticipazioni Amici 21, inaspettata conferma nel cast: non andrà via!

Un’inaspettata conferma nel cast della prossima edizione del talent show: non andrà via e sarà anche ad Amici 21

Con in cantiere i casting per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi, man mano arrivano nuove indiscrezioni su da chi sarà composto il cast di insegnanti che guarderanno i provini dei ragazzi per ammetterli alle prime fasi della scuola.

A grande sorpresa, Arisa sarà nuovamente una delle professoresse di canto di Amici. L’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi afferma che la cantante ligure ha rinunciato ad un’ingente somma offertale dal reality show Pechino Express – circa 200.000 euro – per restare ad Amici 21 con Maria De Filippi.

Anticipazioni Amici 21, tutte le novità del talent show

Nonostante sia ancora un po’ presto per saperne di più sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi – che con ogni probabilità partirà da ottobre con i primi casting di gruppo, come di consueto – c’è già qualche novità in ballo, oltre alla conferma di Arisa. Per iniziare, qualche indiscrezione parla nuovamente della coppia Cuccarisa, pertanto insieme alla coach di canto, potrebbe tornare anche Lorella Cuccarini per il ballo che, quest’anno, ha fatto molto discutere per le sue accese discussioni con la maestra Celentano. Quest’ultima, insieme a Rudy Zerbi, saranno ancora una volta i pilastri della commissione di professori.

Un’importante novità, che è stata molto apprezzata dal pubblico, è quella di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, tra i ballerini professionisti nella nuova edizione.