Alessia Marcuzzi, indiscrezione super: nuovo programma in tv per lei! Dopo la separazione da Mediaset è arrivato il momento di sposare un altro progetto

Si è chiuso dopo un periodo di 25 anni la parentesi di Alessia Marcuzzi a Mediaset. La nota presentatrice ha condiviso su Instagram qualche giorno fa la scelta, anticipando le indiscrezioni dei siti specializzati. Una decisione presa dopo una lunga riflessione e con pizzico di tristezza. La Marcuzzi si è rifugiata in Puglia, terra che ha dato i natali alla parte materna della sua famiglia. Come sottolineato dalla diretta interessata sui social, il suo sangue è per metà pugliese e non perde occasione per ribadirlo con orgoglio. Un ritorno alle origini per rigenerarsi e riabbracciare dopo l’estate un nuovo progetto. A quanto pare i vari programmi che le erano stati proposti in questo periodo, non sembravano solleticare la sua ambizione professionale. Dopo aver portato al successo format come “Le Iene”, “L’Isola dei Famosi”, “Temptation Island Vip” “Il Grande Fratello”, “Festivalbar” e “Colpo di Fulmine”, forse si sarebbe aspettata una considerazione diversa. Nella sua personalità poliedrica c’è sempre l’apertura verso nuove esperienze e anche questa volta potrebbe ritrovarsi al centro di un nuovo impegno.

Alessia Marcuzzi, indiscrezione super: la vedremo su Discovery?

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2021/2022, avvenuta in questi giorni, Pier Silvio Berlusconi ha svelato che la separazione da Alessia Marcuzzi è dettata anche da problemi economici.

L’amministratore delegato del colosso televisivo privato ha parlato di una trattativa in corso, non andata a buon fine. Le indiscrezioni parlavano di un coinvolgimento della presentatrice romana nel nuovo programma “Scene da un Matrimonio”, al posto di Barbara D’Urso, la domenica pomeriggio. Invece sarà Anna Tatangelo a prendere in mano le redini del format ispirato al film di Ingmar Bergman. Berlusconi non ha escluso che la Marcuzzi possa avere un ‘prime time’ tutto suo su Canale 5 fra qualche tempo, lasciando la porta socchiusa ad un clamoroso ritorno.

Nel frattempo però, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha fatto sapere che sul piatto per Alessia ci sarebbe un nuovo progetto su Discovery. Al momento non è dato sapere molto di più sulla natura del programma e sulla decisione definitiva della conduttrice, cha pare però intenzionata a buttarsi verso un insolito futuro.