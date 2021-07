WhatsApp, è caos per i quattro segni di spunta: di cosa si tratta

Quattro segni di spunta nei messaggi di WhatsApp generano il caos tra gli utenti sul web. Lo sreenshot incriminato: di cosa si tratta

Dalla doppia spunta si passa a ben quattro nei messaggi di WhatsApp. Come tutti ben sanno i messaggi, inviati tramite la suddetta applicazione informatica di messaggistica istantanea, presentano la doppia spunta quando questi sono stati inviati correttamente e sono stati letti dal destinatario.

WABetaInfo ha però segnalato uno screenshot che ha sorpreso e spiazzato gli utenti di WhatsApp. Nell’immagine incriminata, anziché due, sono presenti ben quattro segni di spunta sotto ai messaggi inviati. Ma cosa avrebbe comportato questa novità? In tanti si sono innanzitutto chiesti se si trattasse di una fake news o di un bug.

Quattro segni di spunta nei messaggi di WhatsApp: di cosa si tratta

La novità segnalata da WABetaInfo con uno screenshot nei messaggi di WhatsApp ha sorpreso ed incuriosito tutti gli utenti. In molti hanno dubitato sulla veridicità della notizia data la fake news già circolata non troppo tempo fa, quando si parlava di tre spunte blu anziché le solite due: questa volta le spunte sarebbero addirittura quattro.

Intanto però ancora non è chiaro se questa novità segnalata da WABetaInfo riguarderebbe semplicemente un bug momentaneo o un’ulteriore fake news. Per il momento il caso resta irrisolto e non vi sono conferme in entrambi i casi.