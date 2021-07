Scuola, Bianchi: “Obiettivo presenza da settembre, lavoriamo a questo”

Scuola, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha fatto il punto sugli obiettivi per il prossimo anno scolastico

Mancano ancora due mesi all’inizio del nuovo anno scolastico, ma si lavora giorno e notte per garantire un graduale ritorno alla normalità. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine dell’European Summer Camp a Roma. “Chiederemo presto una precisazione al Cts che ha dato un parere sul ritorno a scuola senza considerare le vaccinazioni“ le sue parole.

“Io insisto nel dire che bisogna tornare in presenza e stiamo tutti lavorando per questo obiettivo. Il commissario Figliuolo sta lavorando a marce forzate per poter vaccinare tutti” ha poi continuato Bianchi, aggiungendo: “Il nostro obiettivo è la presenza e dall’altra parte il fatto che siano tutti vaccinati“. Il riferimento è ai 215mila professori che ancora non hanno voluto sottoporsi alla somministrazione del farmaco.

Scuola, Bianchi: “Non sono anni perduti”

In merito a chi parla di anni di istruzione perduti per via del Covid e della didattica a distanza, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha così voluto rispondere. “Non c’è una bella primavera se non c’è un inverno. Fate crescere i semi di questo paese, pensate al paese nuovo. Insieme torneremo a vedere le stelle” ha dichiarato agli studenti: “Le polemiche sulla strumentazione sono inutili. Usiamo gli strumenti della nostra epoca, non abbiamo paura della tecnologia. Si esce non solo dalla pandemia ma dall’individualismo. La scuola deve essere dell’abbraccio, deve essere affettuosa“.

“Bisogna superare lo schema classe. Usciamo dalle gabbie del ‘900, della scuola organizzata come un piccolo esercito. Voglio che l’anno prossimo sia tutto così, che i ragazzi stiano bene con i ragazzi e stiano bene a scuola. L’anno prossimo deve essere l’anno costituente, tutti a lavorare per rinforzare la nostra scuola” ha poi concluso il ministro Bianchi.