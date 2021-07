Royal Family, dura accusa contro Meghan Markle: “È spietata!” – VIDEO

Un documentario appena uscito rivelerebbe quando detto da William riguardo alla duchessa di Sussex Meghan Markle quando ancora viveva a Londra: il fratello maggiore di Harry potrebbe aver previsto tutto.

Da numerose indiscrezioni emergerebbe che William Windsor, dopo un iniziale distacco con l’amatissimo fratello Harry, stia tentando di ricucire i rapporti. Il fratello maggiore, però, starebbe cercando in tutti i modi di mettere in guarda il duca di Sussex dalla moglie. Il tabloid The Sun rivela che William penserebbe che Meghan Markle abbia “un piano”.

Il biografo reale Robert Lacey, nel suo libro “Battle of brothers“, insinua che l’attrice americana, forse, cercava fin dall’inizio la rottura con la Royal Family. Proprio a causa della corrente situazione, sarà impossibile tornare a vedere William ed Harry davvero uniti e sorridenti come un tempo.

Ecco il filmato di Independent Television (Itv) britannica in cui il principe William sbotta contro Meghan Markle (in lingua inglese):



Meghan Markle, i commenti di William sul suo atteggiamento

Secondo una fonte vicino a William Windsor, i tentativi di tenere segreta la nascita di Archie non hanno affatto giovato a distendere i rapporti all’interno della Royal Family. Inoltre, arriva come un fulmine a ciel sereno un commento del primogenito di Diana Spencer sul comportamento di Meghan Markle con lo staff: “È spietata!” avrebbe sbottato.

Dunque William confermerebbe quanto detto da ormai dieci ex dipendenti di Meghan Markle, e cioè che la moglie di Harry non si sarebbe comportata bene con il suo staff. Dall’altra parte, il duca di Cambridge sarebbe preoccupato per la salute mentale di suo fratello, ma per il momento avrebbe deciso di mandare giù qualsiasi notizia indigesta.

Questo è un documentario realizzato nel 2020 riguardo la spaccatura fra Harry, Meghan e la Royal Family (in lingua inglese, ma con la possibilità di attivare i sottotitoli in italiano):