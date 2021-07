Regina Elisabetta, scelta definitiva per amore del principe Filippo: brividi e grandissima emozione per quello che sta accadendo.

Per molti, dopo la morte del principe Filippo, non è sfuggito un dettaglio sulla Regina Elisabetta. La sovrana, nonostante il lutto appare sempre sorridente in pubblico. A questo c’è una spiegazione resa nota dall’esperto reale Phil Dampier.

La Regina sta rispettando quello che sarebbe stato il volere di suo marito ma dietro a quei sorrisi si nasconde tantissimo dolore. Dopo gli ultimi mesi trascorsi a Windsor rispettando le restrizioni dovute alla pandemia, Elisabetta è finalmente tornata ad occuparsi dei suoi impegni reali in presenza e non più in modo virtuale.

La sovrana ha così messo in risalto l’energia che alla sua veneranda età, 95 anni, la contraddistingue. In questi giorni si è dedicata a diverse attività, dapprima con un viaggio in Scozia assieme a William e Anna e poi ha ospitato a Windsor Angela Merkel. Elisabetta in queste circostanze si è mostrata forte e felice.

Elisabetta appare felice e serena in pubblico nonostante il grave lutto: il motivo

Come ha spiegato il giornalista Phil Dampier, esperto reale da oltre trentacinque anni, il duca di Edimburgo non avrebbe mai voluto vedere Elisabetta “seduta a piangere come fece la regina Vittoria per Alberto”.

Difatti Dampier che conosce bene le dinamiche della Royal Family, è certo che il principe Filippo prima di lasciarla “le ha detto di godersi ciò che è rimasto della sua vita. Filippo vorrebbe che lei continuasse a vivere la vita al massimo”.

