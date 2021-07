Raffaella Carrà, la confessione dei nipoti: racconto strappalacrime

La scomparsa di Raffaella Carrà ha segnato l’Italia intera e la famiglia quasi non riesce a parlarne: il racconto dei nipoti

A soli 78 anni, una star della TV italiana ci ha lasciati e la morte di Raffaella Carrà ha generato sconforto in ogni cittadino italiano. Una persona che si è sempre fatta amare, apprezzare, molto in gamba e sincera di fronte alle telecamere, a descriverla meglio sono stati i suoi nipoti, Matteo e Federica Pelloni.

Figli del fratello minore della Carrà, Enzo, i due vivono a San Marino. Nel 2011, al matrimonio di Federica era presente anche sua zia Raffaella, con il quale entrambi hanno avuto un rapporto splendido. Entrambi hanno lasciato un loro ultimo ricordo di quella zia star che hanno vissuto appieno.

Raffaella Carrà, le lacrime dei nipoti Matteo e Federica

Tra le lacrime ed a singhiozzi, Matteo ha raccontato: “Mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”. Anche lui incredulo della scomparsa di Raffaella Carrà, come tutti coloro che l’hanno appreso nella giornata di ieri, a pochi attimi dall’ora del decesso ufficiale.

A dare un ultimo saluto, per ora virtuale, alla Carrà sono stati in tanti: nel suo lungo percorso nel mondo dello spettacolo ha seminato tanto ed ha avuto tanti affetti. Giovedì 8 luglio ci sarà la camera ardente al Campidoglio, aperta dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 18:00 fino a mezzanotte. Venerdì 9 luglio, invece, si terrà la funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12:00.