PlayStation Now, annunciati 7 nuovi giochi: sono tra i più amati!

Per il mese di luglio, sono in arrivo 7 nuovi giochi su PlayStation Now. Si tratta di 7 titoli tra i più amati

Tra i servizi di punta della Sony, continua ad esserci PlayStation Now. Per tutti gli abbonati, ci sono centinaia di titoli a cui poter accedere gratuitamente. Basta avere una connessione ad internet e la riproduzione avverrà direttamente in streaming. Questo vuol dire che, anche senza memoria disponibile sull’hard disk, il videogioco in questione sarà utilizzabile senza alcun problema.

A distanza di qualche mese dall’ultima volta, la Sony ha annunciato che – per il mese di luglio – arriveranno ben 7 titoli del tutto nuovi. Alcuni di questi sono tra i più amati di sempre, e sicuramente faranno molto piacere ai milioni di abbonati al servizio in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, è caos per i quattro segni di spunta: di cosa si tratta

PlayStation Now, ecco i 7 nuovi giochi di luglio

7 nuovi titoli attesissimi saranno disponibili a partire dal mese di luglio per tutti gli abbonati a PlayStation Now. Partiamo da Red Dead Redemption 2, capolavoro della Rockstar Games che va ad aggiungersi al primo capitolo (già disponibile nel catalogo). Arriva anche God of War, altra esclusiva Sony che negli anni ha registrato numeri da capogiro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite prepara un crossover a sorpresa: fan al settimo cielo!

Nioh 2, Moving Out, Judgement, Olympic Games Tokyo 2020 e Nascar Heat 5 sono invece gli altri 5 videogiochi che verranno presto aggiunti in catalogo. Per ciò che riguarda Red Dead Redemption 2 e God of War c’è però una condizione: saranno giocabili solo fino al 1° novembre 2021 e non sul computer. Per gli altri titoli, invece, ancora non è stata definita una data di scadenza precisa.