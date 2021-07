Maneskin, rivoluzione di Damiano: cambia tutto per l’estate – FOTO

Una rivoluzione vera e propria quella di Damiano, frontman dei Maneskin che ha deciso per un cambio in vista dell’estate

“Quando una donna decide di cambiare qualcosa nella sua vita, inizia dai capelli”, ma in questo caso è Damiano David, frontman dei Maneskin ad aver deciso di darci un taglio netto. La sua – e quella di tutti i componenti della band – folta e lunga chioma ha conquistato prima il Festival di Sanremo e poi l’EuroVisionSong Contest, ma per l’estate ha scelto di dare una grande sfoltita.

Inutile dire che i fan del cantante sono letteralmente impazziti ed apprezzano il taglio rasato ai lati di Damiano, ormai giovane sex symbol italiano che ha fatto sognare la sua patria per ben due volte.

Maneskin, Damiano cambia look e arrivano nuovi successi

BEGGIN’ COVER DI 4 ANNI FA PORTATA AD X FACTOR OGGI È PRIMA NEL MONDO RIPETO PRIMA NEL MONDO#maneskin pic.twitter.com/oOR0ZHiTsk — Våle🐍; må world dominåtion (@Vale41229116) July 4, 2021

Un boom pazzesco quello di Damiano David ed i suoi compagni di band Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi che, dopo aver conquistato l’EuroVision Song Contest regalando un risultato storico all’Italia dopo anni, sono riusciti ad arrivare al primo posto della classifica mondiale di Spotify con un cover portata ad X Factor quattro anni fa.

Nonostante non tutti gli italiani riescano ad accettare il loro stile esuberante e talvolta ribelle, è innegabile che i Maneskin stiano portando in alto il nome dell’Italia e la sua musica come hanno fatto i più grandi del Paese.