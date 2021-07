Fortnite prepara un crossover a sorpresa: fan al settimo cielo!

Potrebbe presto arrivare un nuovo incredibile crossover su Fortnite. Novità a sorpresa per tutti gli utenti

A un mese di distanza dal rilascio della nuova season di Fortnite, tutti i fan della saga sono in attesa di sapere a cosa sta lavorando Epic Games. Sono tantissime le voci e i rumors che si stanno rincorrendo in questi giorni, tra nuove partnership di livello ed eventi esclusivi che stravolgeranno completamente la storyline del battle royale.

In mezzo alle tantissime notizia emerse, ce n’è una che potrebbe veramente far impazzire tutti i videogiocatori. Stiamo parlando di una possibile collaborazione inedita che porterà sull’isola di gioco alcuni personaggi anime tra i più amati della storia. Un viaggio nel passato, con skin ed eventi esclusivi.

A trusted source has stated that Epic are working with a company named Shueisha to produce a few anime collabs. The company has partial rights to many large animes including Naruto and Dragon Ball.

— Twea – Fortnite Dataminer (@TweaBR) June 29, 2021