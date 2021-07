Calciomercato Juventus, novità sul top player: “Accordo verbale”

Calciomercato Juventus, c’è una super novità per ciò che riguarda il grande obiettivo a centrocampo. Il top player ha già un accordo verbale

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. In attesa che si concludano Europei e Copa America e che prenda il via il ritiro, l’allenatore livornese è già al lavoro per capire quali giocatori mandar via e quali richiedere alla società per far tornare il club ai livelli di un tempo.

C’è da risolvere innanzitutto la questione Cristiano Ronaldo, in scadenza il prossimo anno e che ancora non ha deciso cosa fare il prossimo anno. Anche Paulo Dybala si trova in una situazione simile, ma c’è la massima volontà di Allegri di tenerlo e rimetterlo al centro del progetto. Il reparto che più urge di rinforzi è senza dubbio il centrocampo e, tra Manuel Locatelli e Miralem Pjanic, spunta il nome di un top player assoluto.

Calciomercato Juventus, accordo verbale tra Pogba e il Real Madrid

Tra gli obiettivi della Juventus per questa sessione di calciomercato, c’è inevitabilmente anche Paul Pogba. Altro giocatore che andrà in scadenza il prossimo anno, potrebbe lasciare il Manchester United già quest’estate. Da tempo si parla di un suo clamoroso ritorno a Torino, anche se le cifre proibitive rendono il colpo quasi impossibile. Un’altra notizia che arriva dalla Spagna allontana ulteriormente il francese dalla Serie A: pare abbia raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid. Si parla però di 2022, una volta che il suo accordo con i Red Devils sarà scaduto.

Un ulteriore campanello d’allarme è rappresentato dallo scatenato PSG, che ha già acquistato Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi e Sergio Ramos. Pare che il club sia pronto a soddisfare la richiesta di 50 milioni di euro avanzata dallo United, fa sapere il The Sun.