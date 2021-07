Calciomercato Inter, altro addio dopo Hakimi: una stella va via

Calciomercato Inter, i nerazzurri si preparano a salutare un altro top player dopo Hakimi. L’affare sta entrando nel vivo.

Una complicata finestra di calciomercato quella che attende la nuova Inter di Simone Inzaghi. Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del PSG, cessione che porterà 71 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Ma non basta ancora per far respirare il bilancio: bisogna arrivare a 100 milioni di utile.

È proprio per questo motivo che l’obiettivo di Marotta ed Ausilio è ora quello di piazzare i giocatori in esubero. Da Joao Mario a Nainggolan, passando per Vecino e Dimarco. Tutti possibili affari che permetterebbero di ottenere fondi per rinforzare la squadra. Intanto, dalla Spagna parlando di una vera e propria bomba pronta ad esplodere: un altro top player è in partenza.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso l’Atletico: le cifre

Dopo Rodrigo De Paul, l’Atletico Madrid potrebbe nuovamente pescare in Italia. Questa volta, l’obiettivo concreto sembra essere quello di Lautaro Martinez dell’Inter. Stando a quanto raccontato dal portale spagnolo elgoldigital.com, pare che ci sia già un’intesa tra i Colchoneros e l’attaccante argentino per un quinquennale fino al 2026 da 5 milioni di euro a stagione. Resta ora da trovare l’intesa con la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe almeno 60 milioni di euro. Simeone è da sempre un grande fan dell’attaccante dell’Inter, e lo vorrebbe affiancare a Luis Suarez.

Potrebbero esserci importanti sviluppi già a partire dalle prossime settimane, con la possibilità concreta che anche il bomber argentino segua le orme di Achraf Hakimi e lasci l’Inter e l’Italia in questa sessione di calciomercato.