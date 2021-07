Barbara D’Urso, quanti cambiamenti a Pomeriggio 5: tutte le novità in vista della prossima stagione che si preannuncia scoppiettante.

Barbara D’Urso ha subito un ridimensionamento su Mediaset, difatti, due dei suoi programmi in onda su Canale Cinque sono stati annullati per la prossima stagione televisiva. Un ridimensionamento che sembrava si fermasse qui ma che invece è stato oggetto di una nuova rivisitazione da parte dei vertici del centro di produzione di Cologno Monzese.

Da settembre, la conduttrice napoletana tornerà sul piccolo schermo solo cinque giorni su sette e per uno spazio molto più ridotto. A partire dall’autunno, invece, la D’Urso potrà occuparsi solamente di Pomeriggio Cinque. Il format cambierà strutta occupandosi principalmente di attualità tagliando, anche se non del tutto, il gossip.

Come avevamo anticipato anche in precedenza, i personaggi resi noti dalla Carmelita o coloro che ha tirato dagli inferi dandogli nuovamente visibilità, spariranno dal suo salotto (Leggi qui). La nuova versione di Pomeriggio Cinque infatti prevede che in studio non vi siano ospiti. Dunque Barbara D’Urso nel suo spazio dedicato all’attualità dovrà comunicare con i suoi inviati che diventeranno colonne portanti del contenitore pomeridiano.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Addio a Raffaella Carrà, la regina della TV si è spenta a 78 anni

Barbara D’Urso abbandona in parte la scena: al suo posto in onda nuovi programmi

La Carmelita con il suo caffeuccio era diventata una figura onnipresente nelle case degli italiani. Difatti, la conduttrice napoletana riempiva gran parte dei palinsesti di Canale Cinque. Con il suo ridimensionamento, invece, sarà dato spazio a nuovi programmi. Una decisione presa dai vertici dell’ammiraglia Mediaset visti gli ascolti deludenti registrati nell’ultimo periodo da Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Al posto di questi ultimi due format, arriverà Anna Tatangelo al timone di ‘Scene da un matrimonio’ e Silvia Toffanin al timone di ‘Verissimo’. Quanto alla domenica sera, ci sarà un’alternanza di programmi quali Scherzi a Parte, La Domenica del Villaggio e All Together Now.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Guenda Goria, che spavento: “Fatto molto grave, siamo sotto shock” – VIDEO

L’ulteriore ridimensionamento di cui parlavamo all’inizio, riguarderà invece la durata di Pomeriggio Cinque. Il contenitore di intrattenimento condotto da Barbara D’Urso non andrà oltre i 40 minuti di tempo per ogni messa in onda.