Anticipazioni Una Vita, Marcia muore: arresto assurdo!

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano chi sarà arrestato per l’omicidio di Marcia: il commissario Mendez non ha dubbi

A seguito delle segnalazione arrivate al suo ufficio, il commissario Mendez non può far altro che portare in prigione Genoveva accusata dell’omicidio di Marcia. La Salmeron viene ammanettata proprio nel momento in cui Felipe comincia ad avere sospetti, perché Marcia le aveva da poco rivelato della conversazione con Andrade.

Stando a quanto appreso dalla Sampaio, infatti, Genoveva e Santiago – cui vero nome è Israel – sono alleati. Quest’ultimo è arrivato ad Acacias chiamato da Genoveva che aveva come unico obiettivo quello di separare Felipe e Marcia.

Anticipazioni Una Vita, lo stratagemma di Felipe e Mendez

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che intanto che Genoveva è dietro le sbarre, il commissario Mendez e Felipe mettono su uno stratagemma: fingono di non avere più alcun dubbio sulla Salmeron e viene rilasciata. Al suo posto viene arrestato Cesareo, colui che ha trovato per primo il corpo di Marcia. Quest’ultimo conferma la sua versione dei fatti e sul ritrovamento del cadavere, a Felipe, il quale si rende conto che c’è un errore e chiede a Mendez di liberarlo.

La chiave di volta di questa situazione intricata sarà la nuova domestica degli Alvarez Hermoso, Laura, che ammette di aver visto Genoveva e Santiago discutere. Sarà la domestica a confessare che l’arma del delitto è in possesso della Salmeron che viene poi arrestata definitivamente. Intanto che le vengono messe le manette, Genoveva crede che sia stato Felipe a farla arrestare.