Anticipazioni Un Posto Al Sole, Roberto Ferri è una furia: una vecchia fiamma in suo aiuto

Le anticipazioni della prossima settimana di Un Posto Al Sole fanno sapere che Roberto Ferri perderà la pazienza, ma qualcuno arriverà in suo soccorso

Serena e Roberto Ferri dovranno far fronte all’amnesia di 10 anni di Filippo dopo l’intervento ricevuto. Intanto, i due, con l’ausilio dei medici dell’Ospedale in cui è ricoverato ed in particolare modo della dott.ssa Ornella Bruni, provano ad aiutare Filippo a recuperare la memoria, più volte e senza successo. L’andare a tentoni su di una questione così seria ed importante indispone Roberto Ferri che perde le staffe, a stargli accanto sarà Marina Giordano e tra i due rispunterà una particolare intesa.

Serena organizza il ritorno a casa di Filippo nella maniera meno traumatica possibile, ma non appena il Sartori vede Irene che non sapeva fosse sua figlia, va in crisi. È a questo punto che la moglie prende una decisione importante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio, Clara e Rossella

Le anticipazioni della prossima settimana di Un Posto Al Sole fanno sapere che Rossella non vorrà festeggiare la sua laurea, ma qualcuno le farà aprire gli occhi e l’evento potrebbe far avvicinare nuovamente Michele e Silvia. Intanto, Raffaele sprona Patrizio a pensare bene ai suoi sentimenti nei confronti di Clara, ma quest’ultimo non intende più nascondere la sua relazione.

Jimmy sarà ancora intento ad affrontare due problemi: la bulla, Brenda, che continua ad importunarlo e le calzamaglie per la danza. Sulla prima questione, sarà Franco a dargli il giusto aiuto.