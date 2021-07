Dopo la puntata andata in onda ieri sera, ecco le anticipazioni della prossima puntata, la terza.

Il secondo appuntamento con la nuova stagione di Temptation Island ha riservato ai tantissimi telespettatori numerosi colpi di scena. La puntata si è accesa in modo graduale. Le prime clip mostrate riguardavano Manuela e Stefano. Lui in passato ha tradito più volte lei e adesso sembra che si stia vendicando all’interno del programma. Ma come l’ha presa lui? Quando si vede la propria anima gemella flirtare con qualcun’altro è ovvio che la reazione non è positiva e ognuno la vive a modo suo. Come Valentina e Tommaso.

Tommaso ha tradito Valentina apertamente con la tentatrice Giulia e così la donna, dopo aver visto delle clip molto profonde, ha chiesto immediatamente il falò di confronto. Tommaso voleva lasciare il programma con lei, mentre Valentina ha deciso di uscire da single. Dopo questi capovolgimenti di fronte, cosa succederà nella prossima puntata?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Funerali Raffaella Carrà, le sue ultime decisioni: cosa ha lasciato scritto

Anticipazioni Temptation Island terza puntata: altro falò di confronto

La prossima puntata, che andrà in onda lunedì 12 luglio, vedrà come protagonisti Ste e Claudia. Lui perderà le staffe dopo aver visto delle clip nel Pinnettu. Ciò che Filippo Bisciglia gli ha mostrato non non si sa, così come non si sa dove correrà, però data la sua abitudine forse correrà verso il cuscino che prende a pugni per sfogare la sua rabbia.

Anche gli equilibri delle altre coppie cambieranno, per esempio Alessandro andrà via furioso dal Pinnettu dopo un video di Jessica. Anche Alessio sarà sempre più in crisi, a giudicare dalle anticipazioni di Temptation Island per lunedì 12 luglio 2021. Stefano, invece, sarà piuttosto pensieroso.