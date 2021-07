Amici, rivelazione drammatica di una ex concorrente: “Senso di morte improvvisa”

Amici, rivelazione drammatica di una ex concorrente: le sue parole stanno facendo in questi minuti il giro del web.

Diana Del Bufalo non ha vissuto un periodo positivo. Di solito si mostra in pubblico indossando il suo più bel sorriso, ma cosa si cela dietro a quell’espressione di gioia lo ha rivelato oggi a Ok Salute. Circa due anni fa è finita una relazione importante – l’artista non fa mai riferimento al nome dell’ex fidanzato ma è palese si tratti di Paolo Ruffini – e Diana ne ha sofferto parecchio. Ha dovuto fare i conti con una dipendenza emotiva che l’hanno portata ad avere delle forti crisi di panico, che hanno rovinato la sua quotidianità.

Diana Del Bufalo, rivelazione drammatica: “Senso di morte improvvisa”

“Era come se mi mancasse l’aria, un senso di morte improvvisa che mi immobilizzava. Non riuscivo a far entrare ossigeno nei polmoni e arrivavo anche al punto di spogliarmi per non sentire quel senso di soffocamento”.

Queste parole sono forti e tutti hanno accolto con dispiacere tale confessione fatta dall’ex concorrente di Amici che, dopo tanta sofferenza ha deciso di rivolgersi ad una psicoterapeuta. L’esperto l’ha aiutata anche con l’aiuto dell’ipnosi. Il primo step di un percorso di psicoterapia che è durato un anno e mezzo e l’ha portata alla completa guarigione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Temptation Island terza puntata: altro falò di confronto

Con l’aiuto dell’esperta l’attrice e cantante ha analizzato la sua storia d’amore ed è riuscita a sconfiggere quella dipendenza emotiva. “Esistevo solo in relazione al sentimento che provavo per il mio partner e la giornata era scandita dal nostro rapporto. Bastava uno screzio per alterare il mio umore. A farne le spese ero io, perché non ero mai me stessa e padrona delle mie emozioni. Come tutte le dipendenze anche quella emotiva è capace di regalarti grandi momenti di piacere, ma quando viene meno provoca crisi d’astinenza”.