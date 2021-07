Un’altra coppia del programma di Uomini e Donne si è legata in matrimonio. Ospite d’eccezione alla cerimonia.

Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, in questi mesi ha visto affondare diverse coppie mentre altrettante riavvicinarsi dopo un periodo di riflessione o addio. Né il primo né il secondo caso però riguardano la coppia protagonista di queste righe.

Il loro amore è sbocciato davanti al pubblico di Uomini e Donne e di quello sovrano di Maria De Filippi. Milioni di telespettatori hanno seguito con particolare attenzione il loro cammino nel programma e gli stessi oggi sono felicissimi per il traguardo raggiunto oggi dalla coppia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Royal Family, è in auto-isolamento a causa del Covid: fan in apprensione

Uomini e Donne, nozze a sorpresa per la coppia: ospite d’eccezione – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Events mayBe (@eventsmaybe)

Non tutti partecipano al programma con l’intenzione di trovare l’anima gemella da poi portare all’altare. Non perché sia fasullo il programma bensì perché i partecipanti non riescono a dare una stabilità a una relazione d’amore. Come in tutto però non bisogna fare di tutt’erba un fascio perché nel dating show più seguito dagli italiani sono diverse le coppie che ogni anno si legano con un solenne sì.

La coppia protagonista di oggi è quella formata da Mauro Faettini e Lisa Palugan che come promesso, si sono sposati con una bella cerimonia. Presente alla cerimonia anche la loro amica Ida Platano che un po’ sfortunata in amore dovrà rimandare le sue nozze.