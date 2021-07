Uomini e Donne, arriva la dolorosa confessione: “Non mi sono mai piaciuto”

Una sorprendente confessione quella di uno dei più amati del Trono Classico di Uomini e Donne che svela una sua insicurezza

Fascino da bello e impossibile, ma Massimiliano Mollicone non ci crede e non la vive così bene. A TvMia, l’ex tronista di Uomini e Donne che, proprio quest’anno, ha scelto di uscire dal dating show con Vanessa Spoto, ha raccontato dei suoi complessi: “Esteticamente non mi sono mai piaciuto e non mi piaccio tutt’ora. Ho un sacco di complessi che mi porto dentro fin dall’infanzia”.

Massimiliano Mollicone ha raccontato che, da bambino prendeva del cortisone che lo gonfiava in maniera evidente e per questa ragione veniva dato del “ciccione”. È stato questo a motivare il tronista a dedicarsi alla palestra ed un regime alimentare severo.

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone racconta il suo rapporto con le donne

Nonostante con Vanessa Spoto sia riuscito a trovare l’amore, Massimiliano Mollicone si è lasciato andare ad una confessione del tutto inaspettata: “Prima di Uomini e Donne non ho mai avuto molto successo con le ragazze”. Il tronista ha parlato delle sue due ultime relazioni: la prima ragazza dopo due anni e mezzo l’ha tradito, la seconda l’ha lasciato e tornato dal suo ex fidanzato.

Per fortuna con la corteggiatrice Vanessa la musica sembra essere diversa, tanto da prendere una decisione importante insieme: “Se la nostra storia continuerà ad andare così bene, a settembre andremo a convivere”.