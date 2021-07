Uomini e Donne, ex tronista operata più volte: il motivo – VIDEO

Tornata su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, ha deciso di fare un’importante rivelazione ai suoi followers

L’ex tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, Samantha Curcio, è tornata sul suo account di Instagram svelando un segreto. La ragazza di Alessio Ceniccola nelle ultime settimane sta lanciando delle dirette Instagram con un chirurgo di fiducia e proprio nell’annunciare il prossimo appuntamento, ha deciso di lasciare a piede libero un suo sfogo.

Seguitissima sui social, Samantha organizza questo tipo di dirette con l’esperto per dare consigli e pareri a chi vorrebbe intervenire sul proprio corpo. Dunque, con il suo buongiorno, l’ex tronista ha precisato che si trattasse di un ‘grande giorno’ per due motivi: l’appuntamento con la seconda puntata di Temptation Island e quello con il suo chirurgo di fiducia.

Ma come mai la 30enne ne ha uno? Questa è la domanda che in tanti si sono fatti e alla quale la Curcio ha deciso di rispondere. L’ex tronista ha dichiarato di essersi già sottoposta a quattro interventi.

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne parla dei suoi interventi su Instagram: lo sfogo

Samantha Curcio è tornata su Instagram con una confessione che ha sorpreso tutti i suoi followers. Nell’annunciare l’appuntamento di questa sera con il suo chirurgo di fiducia, l’ex tronista ha confessato di essersi già sottoposta a quattro interventi.

La ragazza di Alessio Ceniccola ha svelato di avere avuto un problema al seno. “Un problema un po’ particolare”, ha sottolineato Samantha e per questo motivo ha deciso di parlarne ai suoi followers ma assieme al chirurgo che la segue.

“Non si tratta di una malattia ma di un problema che in realtà non ho mai sentito. Preferisco parlarvene in termini medici con il mio chirurgo”, ha concluso la Curcio. Intanto questa sera alle 20.30 ci sarà l’appuntamento con l’esperto e insieme risponderanno a tutte le curiosità dei fans.