Tiziano Ferro, da oggi avrà un nuovo ruolo: fan in delirio – FOTO

Un nuovo eccitante ruolo per l’amatissimo cantante Tiziano Ferro che si dice emozionato per l’opportunità ed i fan sono in delirio

Tiziano Ferro è uno dei cantati italiani più amati nel suo Paese di nascita, indubbiamente, ma negli anni l’amore per il suo talento si è diffuso anche nel resto del mondo. A dimostrazione di ciò, c’è il suo aver inciso molti singoli anche in altre lingue, prediligendo lo spagnolo. Dal matrimonio con l’americano Victor, invece, la sua bella voce si è diffusa anche nelle case degli statunitensi.

Come se non fosse già abbastanza, la sua fama accresce anche a livello internazionale ed a 41 anni, Tiziano Ferro riesce ad incassare ancora grandi soddisfazioni a livello personale e professionale.

Tiziano Ferro, il suo nuovo ruolo: sarà membro votante della Grammy Academy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

“Da oggi sono membro votante della Grammy Academy. Mi sento investito da infinita emozione ed enorme senso di responsabilità. Grazie. Voterò con la passione e la coscienza di chi ha dedicato tutta la vita alla musica. Che bel viaggio”. Questo è il messaggio con cui Tiziano Ferro ha annunciato il suo nuovo ruolo internazionale di cui è orgoglioso ed ancora emozionato.

Immediatamente una pioggia di like e commenti che hanno invaso il suo profilo, in molti condividono un pensiero: “Orgoglio italiano”. Tiziano Ferro, infatti, è l’unico membro votante italiano della Grammy Academy 2021.